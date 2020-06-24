وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع بايرن الموسم المقبل، وهو توج معه بلقب الدوري 7 مرات ولعب معه 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادما من برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "سبورت1" الألمانيتان، أن بايرن ميونيخ عرض على ألكانتارا تمديد عقده مطلع مايو الماضي، لكن لاعب الوسط يماطل في التوقيع "لأنه يريد الانضمام إلى ناد كبير آخر".

وأوضحت "بيلد" أن ليفربول هو الوجهة المحتملة لألكانتارا، كون مدربه الألماني يورغن كلوب معروف بإعجابه به منذ فترة.

ويغيب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري.

ومع ذلك، لن يرغب بايرن في التخلي عن تياغو الذي يعتبر أحد صانعي اللعب في الهجوم، وغالبا ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

وقال عنه مدربه هانزي فليك مؤخرا: "إنه موهبة استثنائية. أريده أن يبقى".

ويحمل تياغو أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية، لكنه فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي لعب لمنتخب البرازيل.