وبعدما فقد برشلونة الصدارة بعد تعادله دون أهداف في أشبيلية الجمعة الماضي، قدم عرضا متواضعا آخر أمام مدرجات خالية باستاد كامب نو، مع فشل خط هجومه المليء بالنجوم المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان في التألق.

ونجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 71 عندما مرر ميسي الكرة إلى راكيتيتش، الذي كان قد شارك قبل 6 دقائق فقط، وحافظ على هدوء أعصابه ليسجل في مرمى حارس بلباو المتألق أوناي سيمون.

وبهذه النتيجة يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 68 نقطة رغم أن ريال مدريد، الذي يمتلك 65 نقطة، بإمكانه استعادة الصدارة بفضل تفوقه في سجل المواجهات المباشرة، إذا هزم ريال مايوركا، الأربعاء.