وجاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، أن اختبار "نوفاك جوكوفيتش جاء إيجابيا بـ(كوفيد 19)"، وأنه "لا يشعر بأي أعراض".

وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا تشوريتش والبلغاري غريغور ديميتروف وفيكتور ترويتشكي بالفيروس، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.

وأفاد البيان أن نتيجة فحص يلينا، زوجة جوكوفيتش، جاءت إيجابية أيضا.

ونقل البيان عن الصربي قوله: "خضعنا للفحوص ما أن وصلنا الى بلغراد" بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت جولة زادار، متابعا: "أتت نتيجتي إيجابية، كما الحال بالنسبة ليلينا، فيما كانت نتيجة طفلينا سلبية".

وأكد الصربي أنه سيبقى "في العزل الذاتي لمدة 14 يوما، وسأعيد الاختبار بعد 5 أيام".

وأقر جوكوفيتش ببعض من المسؤولية في الإصابات المتلاحقة التي تسجل على هامش هذه الدورة الاستعراضية، التي أتت في ظل استمرار تعليق المنافسات الاحترافية للعبة كرة المضرب بسبب "كوفيد 19" منذ مارس الماضي.

وقال الصربي المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى: "كل ما قمنا به في الشهر الماضي فعلناه بقلب نقي ونوايا صادقة. كان الهدف من بطولتنا أن نعزز التعاضد وأن ننشر رسالة تضامن وتعاطف في كل أنحاء المنطقة".

وأضاف: "نظمنا البطولة في وقت ضعف فيه الفيروس، معتقدين أن شروط استضافة الدورة قد تحققت. لسوء الحظ، لا يزال هذا الفيروس موجودا، وهو واقع جديد ما زلنا نتعلم كيفية التأقلم والعيش معه. آمل أن تتحسن الأمور بمرور الوقت حتى نتمكن جميعا من استئناف الحياة كما كانت".

وأسف جوكوفيتش "لكل فرد أَصيب" بالفيروس خلال الدورة الاستعراضية التي كان من المفترض أن تقام في 5 مدن في دول البلقان، متمنيا "ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير".