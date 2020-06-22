وغالبا ما يُعطى مارادونا لدى مقارنته بنجم برشلونة، ليونيل ميسي، أفضلية بفضل فوزه ببطولة كأس العالم 1986، برفقة منتخب "التانغو"، رغم فوز "البرغوث" بـجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشيلافيرت قوله إن "إنجازات ميسي تتحدث عن نفسها".

وأضاف تشيلافيرت: "ميسي أفضل لاعب في العالم بدون شك، ومارادونا لم يفز بـ1 في المئة مما فاز به نجم برشلونة".

وتابع قائلا: "على الأرجنتينيين أن يشكروا ميسي لاختياره تمثيل بلاده وليس إسبانيا. أشعر بالسعادة تغمرني وأنا أشاهده يلعب".

وتربط تشيلافيرت ومارادونا علاقة متوترة منذ فترة طويلة، الأمر الذي قد يراه كثيرون سببا لانتقاد أداء أسطورة الكرة الأرجنتينية.

وحول هذه العلاقة قال تشيلافيرت: "مارادونا لم يحترمني وقد رددت عليه بالمثل"، في إشارة منه إلى مواجهة قديمة إبان الفترة التي كانا يلعبان فيها بين فريقي فيلز سارسفيلد وبوكا جونيورز، والتي سجل فيها تشيلافيرت هدفا من ركلة حرة.

واسترسل تشيلافيرت قائلا: "أخبرته حينها أنه توجد ضوابط لمكافحة تعاطي المنشطات، وهو ما أثار غضبه".

ويعد تشيلافيرت أحد أهم رموز الكرة في تاريخ باراغوي، حيث كان قائدا للمنتخب، وحارسا لمرماه، وهدافا أيضا، حيث سجل 67 هدفا خلال مسيرته الكروية، ولعب لصالح عدة أندية منها سان لورينزو الأرجنتيني، وريال سرقسطة الإسباني، وبينارول الأوروغوياني، وستراسبورغ الفرنسي.