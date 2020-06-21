وأجبر إيفرتون جاره ليفربول على التعادل السلبي، في مباراة لم ترتق لمستوى التوقعات، في الجولة الـ30 من منافسات الدوري، مساء الأحد.

وعلى الرغم من الاستحواذ على الكرة خلال معظم أوقات المباراة، فشل ليفربول في خلق فرص خطيرة على مرمى إيفرتون.

وعلى عكس المجريات، كاد إيفرتون أن يخطف الانتصار من ليفربول في الدقيقة 80، عندما سدد توم دايفيس كرة بالقائم.

ولم يشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة الديربي، بسبب عدم جاهزيته، ولكنه كان حاضرا على دكة البدلاء مع زملائه.

وعانى لاعبو ليفربول من انخفاض واضح في مستوى اللياقة البدنية، واضطر لاعبا الفريق جيمس ميلنر وجويل ماتيب للخروج من المباراة بسبب الإصابة.

وبهذا التعادل، ابتعد حلم ليفربول بتحقيق لقب الدوري الأربعاء المقبل، حيث سيتعين عليه تحقيق انتصارين، الأول على كريستال بالاس، ثم على ملاحقه مانشستر سيتي، الأسبوع المقبل.

ولا يزال ليفربول يتصدر ترتيب الدوري بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، لكن الأخير سيستطيع تقليص الفارق إلى 20 نقطة في حال انتصاره على بيرنلي مساء الإثنين.