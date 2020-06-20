وكان المدافع الانجليزي الدولي بن تشيلويل وضع ليستر صاحب المركز الثالث في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 90 قبل أن يلغي دوسون هذا التقدم بضربة خلفية رائعة ليبتعد فريقه مؤقتا وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وصنع عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد أخطر فرصة في الشوط الأول عندما سدد في يد الحارس كاسبر شمايكل بعد خطأ دفاعي من ويلفريد نديدي.



وفي بداية الشوط الثاني أرسل إيتيين كابوي لاعب واتفورد تمريرة رائعة ليضع إسماعيلا سار في مواجهة شمايكل لكن الحارس الدنمركي أنقذ الكرة.

وبعد فشله في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول اتيحت أغلب الفرص في نهاية الشوط الثاني لليستر وكاد أن يتقدم عندما سدد مارك ألبرايتون كرة في القائم.

وبدا أن ليستر حسم فوزه الأول باستاد فيكاراج رود منذ 2016 عندما هز تشيلويل الشباك لكن المدافع دوسون كان له رأي آخر.

وقال دوسون بعدما أحرز هدفه الأول مع واتفورد "كان هدفا مهما بالتأكيد ومن الجيد الحصول على نقطة في النهاية.

وتابع: "نشعر بخيبة أمل لاهتزاز شباكنا لكن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة وأدركنا التعادل".

وأضاف "كنا نشعر بالإرهاق في الشوط الثاني لكن الفضل للاعبين. سمعتم أصوات اللاعبين الذين لم يلعبوا وفرحتهم بعد الهدف".

وتقدم واتفورد إلى المركز 16 برصيد 28 نقطة بينما ظل ليستر في المركز الثالث متقدما بست نقاط على تشلسي الذي يليه في الترتيب.