وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو في 2017، لكنه رفع دعوى قضائية ضد النادي الإسباني بشأن شروط عقده الأخير مع النادي الكتالوني قبل رحيله بعام واحد، مدعيا انه يستحق 43.6 مليون يورو.

وأضاف برشلونة في بيانه "يعرب برشلونة عن رضاه بالحكم المعلن اليوم فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تخص نادي برشلونة واللاعب نيمار جونيور بشأن مبلغ مكافأة التوقيع لآخر تجديد لعقد اللاعب".

وتابع: "رفض الحكم تماما ادعاء اللاعب بحقه في الحصول على 43.6 مليون يورو وقبل جانبا كبيرا من دفاع برشلونة، ونتيجة لذلك يجب على اللاعب رد 6.7 مليون يورو للنادي".

ورغم النزاع القانوني الطويل بين الطرفين، حاول برشلونة التعاقد مع نيمار العام الماضي لدرجة أن اللاعب امتنع عن التدريب مع باريس سان يرمان في محاولة لإجبار النادي على الموافقة على رحيله نما أثار احتجاجات غاضبة ضده من جماهير النادي الفرنسي.

ولم تتم الصفقة في النهاية، حيث قال ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان إن برشلونة فشل في دفع المبلغ الذي طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز بين 2014 و2017.