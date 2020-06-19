وينتهي عقد سانيه في يونيو 2021 وارتبط اسمه بقوة للانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة "لقد رفض لوروا تجديد عقده. الجميع يعرف كيف تسير الأمور. إذا وافق ناديان على صفقة الانتقال في نهاية الموسم يستطيع الرحيل. وإلا فإنه سيرحل بنهاية عقده" في إشارة إلى عدم رغبة السيتيزن في التخلي عنه في نهاية الموسم الحالي بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى رحيله من دون مقابل في نهاية عقده.

وأضاف "لقد عرض النادي عليه تجديد عقده مرتين أو ثلاث مرات وقد رفض في كل مرة".

وكان سانيه انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2016 قادما من شالكه، وتوج في صفوفه بطلا لألمانيا مرتين.

بيد أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم لدى توقف الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف مارس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي إثر اصابة تعرض لها في أغسطس الماضي.

وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي أن بايرن ميونيخ عرض مبلغا مقداره 40 مليون يورو للحصول على خدمات سانيه لكن سيتي يطالب بـ54 مليون يورو.