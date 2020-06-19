وأكد حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، هذا الأسبوع أن فلاشينغ ميدوز، التي عادة ما تكون آخر بطولات الغراند سلام للموسم، ستقام في موعدها بين 31 أغسطس و13 سبتمبر، من دون جمهور، وفي ظل إجراءات وقاية صحية.

وسبق أن تطرق النجم الصربي الفائز بالبطولة ثلاث مرات (2011 و2015 و2018) إلى الإجراءات الصحية الصارمة التي ستعتمد واصفا إياها بالـ"مفرطة"، بالنسبة لخضوع أي لاعب للحجر الصحي لدى وصوله إلى الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى منع جلب أكثر من فرد واحد من جهازه الفني إلى الملعب.

لكن جوكوفيتش عاد فأكد خلال حديث لبرنامج تبثه قناة "يوروسبورت" أنه "سعيد جدا ومتحمس لرؤية كل الدورات، لاسيما بطولات الغراند سلام، تنظم أحداثها".

وتابع "أعتقد أن العديد من الأشخاص راودهم الشك، خاصة بما خص الدورات الأميركية نظرا لما مرت به الولايات المتحدة خلال هذه الجائحة"، إذ تعتبر أكثر دول العالم تضررا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات.

وأعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين الأربعاء أن منافساتهما المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنفان في الثالث من أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي.

وأكد جوكوفيتش المتوج بـ17 لقبا كبيرا، "نحن سعداء بشأن ذلك، ومن المهم جدا أن نؤمن الفرص والوظائف إضافة إلى تأمين فرصة للاعبين من أجل التنافس".

ويأمل الصربي، 33 عاما، في تخفيف القيود الصارمة، بما فيها القيود الحالية على سفر لاعبي أميركا الجنوبية، قبل موعد فلاشينغ ميدوز.

وأشار جوكوفيتش في وقت سابق من الشهر إلى أنه لمس لدى لاعبين آخرين "سلبية" معينة تجاه اللعب في نيويورك متوقعا غيابهم عنها وبدء التحضيرات لموسم الملاعب الترابية.

موقف جوكوفيتش أبداه أيضا الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب والباحث عن لقب إضافي يعادل به الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام المسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا)، حيث رأى أن مسابقات التنس لا يجب أن تعود قبل لأن يصبح ذلك آمنا بشكل كامل.