ووضع جواو فيلكس أغلى لاعب في تاريخ أتليتيكو الفريق الزائر في المقدمة بعد سيطرته على كرة ضالة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في سقف المرمى في الدقيقة 27، وهز الشباك مجددا في الشوط الثاني عقب تمريرة جيدة من دييغو كوستا.

وعزز البديل ماركوس يورينتي تقدم أتليتيكو في الدقيقة 79 ومرر إلى ألفارو موراتا ويانيك كاراسكو ليسجلا الهدفين الرابع والخامس.

وبهذه النتيجة تقدم فريق المدرب دييغو سيميوني إلى المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 29 مباراة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس الذي يزور ألافيس، الخميس، فيما يحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 35 نقطة.

وقال سيميوني: "نملك تشكيلة مذهلة ولو واصلنا اللعب مثلما فعلنا اليوم يمكننا التقدم كيفما نشاء".

وقدم أتليتيكو أداء متواضعا في عودة الدوري بعد 3 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا عندما تعادل 1-1 مع مستضيفه أتليتيك بيلباو.

لكن الفريق رد بشكل مذهل أمام أوساسونا وبعد شوط أول صعب لم يظهر أتليتيكو أي رحمة في الشوط الثاني وتفوق على أكبر نتيجة حققها خارج ملعبه هذا الموسم.

وحمل فيلكس وكوستا العبء الأكبر في الهجوم لكسر صمود أوساسونا، لكن سيميوني سيكون سعيدا بأداء الفريق ككل وأيضا البدلاء.

وأظهر يورينتي مهارته ليراوغ ثلاثة لاعبين قبل تسجيل هدفه الثالث في آخر 3 مباريات خارج ملعبه، بعدما أحرز هدفين في مرمى ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في مارس.

وأرسل لاعب الوسط تمريرة إلى موراتا ليضعها في المرمى وتدخل حكم الفيديو ليلغي قرار الحكم المساعد بوجود تسلل ضد المهاجم الإسباني.

وخطف البديل كاراسكو الكرة من أحد مدافعي أوساسونا وتبادل تمريرها مع يورينتي قبل أن يضعها اللاعب البلجيكي في الشباك محرزا هدفه الأول منذ عودته إلى أتليتيكو بعد فترة مع داليان يفانغ الصيني.