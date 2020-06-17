وخلال مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، في افتتاح "عودة الدوري"، مساء الأربعاء، رفض حكم اللقاء مايكل أوليفر، احتساب هدف واضح جدا لشيفيلد، كما لم تستخدم تقنية الفيديو (الفار) للتأكد من صحة الهدف.

وخلال ضربة عالية، أمسك حارس مرمى أستون فيلا، النرويجي أوريان نايلاند بالكرة في الهواء، قبل أن يهبط ويصطدم بزميله كينان دايفيس، ليدخل هو والكرة في الشباك الجانبية بالكامل.

ومع احتفال لاعبي شيفيلد، جاء قرار أوليفر صادما، برفض احتساب الهدف، من دون حتى العودة لتقنية الفيديو، وهو ما أثار جدلا واسعا، وأثار غضب دكة فريق شيفيلد.

وأصبحت اللقطة سريعا، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تم تداول لقطة نايلاند وهو بداخل الشباك وبيده الكرة.

ونوه البعض إلى أن القرارات المثيرة للجدل عادت بسرعة مع عودة الدوري، خاصة وأن البريميرليغ شهد لقطات كثيرة أثارت الجدل خلال الموسم.