وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مساء الإثنين، إن مباريات الدوري ستستأنف في 25 يوليو "في ظل إجراءات وقائية صارمة".

وأضاف الوزير "رأينا عدة دول مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تستأنف منافساتها ... يمكن لمصر أيضا بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية مسؤولون عن اتخاذ "كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطية".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني إن الإرشادات الطبية قد تم إعدادها وسيتم تسليمها إلى الأندية لمتابعة ذلك قبل التدريب والمباريات.

وأضاف قائلا "آمل أن يعمل الجميع لمصلحة كرة القدم في مصر".

وأوقفت مصر كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى في منتصف مارس، كجزء من إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا العديد من مسؤولي كرة القدم مرارا إلى إلغاء الموسم، بحجة أن استئناف مباريات كرة القدم يمكن أن يخاطر بصحة اللاعبين.