وحمل النجم المصري في الصورة "تورتة شوكولاتة"، وعلى وجهه ابتسامة كبيرة، ومعلقا "شكرا للجميع على أمنياتهم الطيبة".

ولد محمد صلاح يوم 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية المصرية.

وكان فريقه ليفربول أول المهنئين، حيث نشر على صفحاته الاجتماعية مقطع فيديو باللغة العربية يتحدث عن صفات ومهارات اللاعب، مرفقا إياه برسالة: "بعزمه وإصراره وحبه لكرة القدم توج محمد صلاح ملكا لقلوب كل مشجعي ليفربول! كل عام وأنت بخير يا صلاح كل عام وأنت ملك".

يشار إلى أن مسيرة صلاح الكروية تميزت بحصده العديد من الجوائز الفردية المهمة، مثل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويطمح النجم المصري أن يختتم هذا الموسم بإحرازه لقب "البريمرليغ" مع فريقه ليفربول، الذي يتصدر البطولة بـ82 نقطة، حيث تستأنف المسابقة في خلال أيام بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.