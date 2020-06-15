أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، الاثنين، مجموعة من القرارات والضوابط الجديدة التي تمهد للعودة التدريجية للنشاط الرياضي في البلاد.
وكانت الأنشطة الرياضية قد توقفت في مصر، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وشملت الضوابط الجديدة التي أعلن عنها أشرف صبحي:
- بدء الأندية خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو، بالإعداد والتجهيز لاستقبال الأنشطة الرياضية وتطهير وتعقيم الملاعب.
- بدء النشاط التدريبي في الرياضات غير التلامسية في الفترة بين الأول من يوليو المقبل حتى الحادي والثلاثين منه، مثل التنس والدراجات، وهي الألعاب ذات الملاعب المفتوحة.
- من الأول من يوليو حتى الأول من أغسطس، يبدأ التدريب في الألعاب متوسطة التلامس، كالجمباز وتنس الطاولة، وهي الألعاب ذات الملاعب المغلقة.
- تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد رياضي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
- مخاطبة جميع الأندية المشاركة في المنافسات لإجراء اختبار كورونا على جميع العناصر المشاركة في المنافسات، واستبعاد النادي غير الملتزم بهذه التدابير.
- عودة الحياة للمنظومة الرياضية وتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع.
- التزام المترددين على الأندية والاتحادات الرياضية بارتداء الكمامات.
- الزام الأندية بتوفير مسؤول طبي وغرفة عزل، للتعامل مع الحالات الطارئة.
- العودة التدريجية للنشاط الرياضي تقضي ببدء المسابقات في الرياضيات غير التلامسية، مع مراعاة المسافة الآمنة بين اللاعبين.
ضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبي:
- اعتبارا من مطلع يوليو، يمكن بدء معسكرات وتدريبات المنتخبات المتأهلة لمناقشات طوكيو 2021.
- عدم استخدام غرف تغيير الملابس، حيث يقوم اللاعبون بارتداء ملابسهم داخل غرف الفنادق والنزول إلى الملعب مباشرة.
- بدءا من 1 يوليو تبدأ مرحلة إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، بينما يبدأ التشغيل الفعلي في الـ15 من يوليو، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
- يبدأ النشاط التدريبي في العشرين من يونيو، بينما تبدأ المنافسات الرسمية 25 يوليو.