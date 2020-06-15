وكانت الأنشطة الرياضية قد توقفت في مصر، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وشملت الضوابط الجديدة التي أعلن عنها أشرف صبحي:

- بدء الأندية خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو، بالإعداد والتجهيز لاستقبال الأنشطة الرياضية وتطهير وتعقيم الملاعب.

- بدء النشاط التدريبي في الرياضات غير التلامسية في الفترة بين الأول من يوليو المقبل حتى الحادي والثلاثين منه، مثل التنس والدراجات، وهي الألعاب ذات الملاعب المفتوحة.

- من الأول من يوليو حتى الأول من أغسطس، يبدأ التدريب في الألعاب متوسطة التلامس، كالجمباز وتنس الطاولة، وهي الألعاب ذات الملاعب المغلقة.

- تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد رياضي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

- مخاطبة جميع الأندية المشاركة في المنافسات لإجراء اختبار كورونا على جميع العناصر المشاركة في المنافسات، واستبعاد النادي غير الملتزم بهذه التدابير.

- عودة الحياة للمنظومة الرياضية وتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الرياضي، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع.

- التزام المترددين على الأندية والاتحادات الرياضية بارتداء الكمامات.

- الزام الأندية بتوفير مسؤول طبي وغرفة عزل، للتعامل مع الحالات الطارئة.

- العودة التدريجية للنشاط الرياضي تقضي ببدء المسابقات في الرياضيات غير التلامسية، مع مراعاة المسافة الآمنة بين اللاعبين.

ضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبي:

- اعتبارا من مطلع يوليو، يمكن بدء معسكرات وتدريبات المنتخبات المتأهلة لمناقشات طوكيو 2021.

- عدم استخدام غرف تغيير الملابس، حيث يقوم اللاعبون بارتداء ملابسهم داخل غرف الفنادق والنزول إلى الملعب مباشرة.

- بدءا من 1 يوليو تبدأ مرحلة إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، بينما يبدأ التشغيل الفعلي في الـ15 من يوليو، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- يبدأ النشاط التدريبي في العشرين من يونيو، بينما تبدأ المنافسات الرسمية 25 يوليو.