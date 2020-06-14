ويستضيف الـ"بلوغرانا" متصدر الترتيب غريمه المحلي في ملعب "كامب نو"، الثلاثاء 7 يوليو أو الأربعاء 8 يوليو.

ولا يزال برشلونة بحاجة للحصول على موافقة من رابطة الدوري المحلي على استبدال القميص قبل نهاية الموسم، لكن يعتقد أنه سيحصل عليها دون أي مشاكل.

ويأمل برشلونة أيضا ارتداء قميص الموسم المقبل عندما يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا، بالمباراة المتوقع إجراؤها في 8 أغسطس المقبل، رغم أن العملاق الكتالوني لا يعلم ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتقبل الأمر.

وبحسب صحيفة "سبورت" القريبة من حامل اللقب، فإن القميص الجديد سيطرح للبيع يوم الجمعة 3 يوليو، فيما سيكون القميص الاحتياطي باللون الأسود وسيطرح للبيع بعد أسبوع من قميص الفريق الأصلي.