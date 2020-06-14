وبدأ حامل لقب "الليغا" المباراة بطريقة رائعة عندما سجل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال بضربة رأس طائرة في الدقيقة الثانية، بينما أحرز الدنماركي الدولي مارتن بريثويت هدفه الأول مع برشلونة، في نهاية الشوط الأول.

وأضاف جوردي ألبا هدفا ثالثا لصالح برشلونة في الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة من ميسي الذي كان قد صنع أيضا هدف بريثويت. واختتم النجم الأرجنتيني الرباعية بتسديدة غيرت اتجاهها في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 61 نقطة من 28 مباراة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يستضيف إيبار الأحد، في مباراته الأولى بعد استئناف الموسم.

وأقيمت المباراة من دون جماهير لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن مشجعا يرتدي قميص منتخب الأرجنتين نجح في الوصول لأرض الملعب قبل أن يخرجه المشرفون سريعا.

وظهر لويس سواريز مهاجم أوروغواي لأول مرة منذ إصابته في الركبة قبل ستة أشهر، وشارك بديلا في الشوط الثاني بينما سدد مواطنه رونالد أراوخو في القائم قبل هدف ألبا مباشرة.

ويحتل مايوركا المركز الـ18.