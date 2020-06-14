وشهدت المباراة، التي أقيمت من دون جماهير بسبب فيروس كورونا، مشهدا غريبا بعدما تحدى أحد المشجعين الحراسة الأمنية ودخل أرضية ملعب مايوركا من أجل التقاط صورة مع بعض اللاعبين رغم الأبواب الموصدة

ففي الدقيقة 53 من المباراة، دخل رجل يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، مكتوبا عليه رقم 10 الخاص بالنجم ليونيل ميسي، أرضية ملعب سون مويكس من خط التماس، ثم حاول التقاط صورة مع مدافع برشلونة جوردي ألبا، بحسب ما ظهر على صور البث التلفزيوني.

وعلق على الحادث أيضا مذيعو المباراة في فرنسا وإسبانيا.

وتوجه المشجع بعد ذلك نحو دائرة منتصف الملعب، لكن تم توجيه الكاميرا إلى حارس مرمى برشلونة الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

واستؤنفت منافسات "الليغا" الخميس بعد توقفها منذ ثلاثة أشهر بسبب وباء "كوفيد-19"، وذلك خلف أبواب موصدة امتثالا لمعايير الصحة والسلامة.