وحول غوريتسكا تمريرة بنجامين بافارد العرضية المنخفضة بقدمه داخل الشباك ليبتعد بايرن ميونيخ في الصدارة بسبع نقاط عن بوروسيا دورتموند، الذي انتصر 1-صفر على مستضيفه فورتونا دوسلدورف.

ويملك بايرن، الذي يستطيع حسم اللقب الثامن على التوالي في بوندسليغا، الثلاثاء المقبل، عندما يحل ضيفا على فيردر بريمن، 73 نقطة مقابل 66 لدورتموند.

وبقي مونشنغلادباخ في المركز الرابع، وله 56 نقطة.

وتقدم بايرن، الذي غاب عنه هدافه روبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر الأكثر صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم، بسبب الإيقاف، في الدقيقة 26 عندما مرر الحارس يان سومر، الذي أنقذ فرصة بشكل مذهل قبل ذلك بلحظات، كرة في طريق يوشوا زيركزي مهاجم الفريق البافاري.

ولم يكن على المهاجم الهولندي سوى وضع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

لكن الفريق الضيف، الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا، خرج متعادلا في الشوط الأول بفضل هدف الفرنسي الدولي بافارد بالخطأ في مرماه، حين كان يحاول إبعاد تمريرة باتريك هيرمان العرضية.

لكن غوريتسكا انطلق في المساحة الخالية عند القائم القريب وسجل هدف الفوز العاشر على التوالي لبايرن في الدوري.

وقال مانويل نوير حارس بايرن "يمكننا الفوز بهذه المباريات الصعبة. خطتنا كانت مختلفة قليلا. لم نكن الأكثر استحواذا على الكرة وضغطنا أكثر في وقت الملعب".

وأضاف "جعلنا المنافس يهاجمنا. هذه كانت خطتنا".