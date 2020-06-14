وقال المهاجم الدولي الشاب، 19 عاما، الذي تم اعتقاله في 17 مايو الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، على حسابه على تويتر إنه "تعاون كليا مع الشرطة" وانتظر بهدوء "تبرئته".

وكتب اللاعب لمتابعيه الـ287 ألف على تويتر "في هذه الفترة التي تحدث فيها أشياء أكثر أهمية في العالم، أريدكم أن تعرفوا أين هي الاتهامات الخطيرة التي جعلني موضع شك"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف "بعد تحقيق جاد وعمقي، أكدت لي الشرطة أن الملف أغلق دون متابعة"، شاكرا جميع الأشخاص الذين "دعموني خلال هذه الفترة الصعبة".

وتعافى هودسون-أودوي تماما بعد أن كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي.

وكان هودسون التقى بالفتاة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب على الإنترنت، وفي انتهاك لبروتوكول التباعد الاجتماعي الذي أوصت به الحكومة، أرسل لها سيارة لتقلها إلى منزله.