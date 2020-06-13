ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لكارتيرون خلال احتفاله بلقب الكأس السوبر الإفريقية مع "الأبيض"، وأخرى تجمعه بالمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، أثناء التوقيع على العقد الجديد بتعليق "باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نادي الزمالك: "تمنوا حظا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربي ميتشو الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج مطلع الموسم الحالي.

وحقق الفرنسي مع الزمالك لقبي الكأس السوبر الأفريقية بفوزه على الترجي التونسي 3-1، والكأس السوبر المصرية على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما قاد الزمالك إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث سيلاقي الرجاء المغربي، بعدما تخطي الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.