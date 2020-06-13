وقال المدرب الإسباني أنه سيكون سعيدا ومستعدا لتقديم "ممرا شرفيا" لليفربول، عندما يلتقي الفريقان، في حال كان "الريدز" قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لصحيفة "ديلي ستار".

ومن المفترض أن يستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول في الثاني من يوليو المقبل، في الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول للانتصار في مباراتيه القادمتين فقط، لضمان لقب البريميرليغ، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وهناك تساؤلات عن ما إذا كان لاعبو مانشستر سيتي سينظمون ممرا شرفيا للاعبي ليفربول، قبل انطلاق المباراة، لتهنئتهم على تحقيق الدوري، وهي عادة متداولة في كرة القدم الأوروبية، لكنها ليست إجبارية.

وحصلت كتيبة مانشستر سيتي على ممر شرفي في 2018، قبل انطلاق مبارياتهم أمام عدد من أندجية الدوري، وذلك بعد ضمان اللقب مبكرا.