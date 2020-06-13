ومن ناحيته استبعد اللاعب الدولي السابق إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن دخوله المستشفى هو بسبب وعكة صحية بسيطة، حسب ما أشار موقع "إن آر تي".

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر طبي في المستشفى قوله إن "الكابتن أحمد راضي يعاني من ضيق التنفس وظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".

من جهتها سارعت وزارة الشباب والرياضة العراقية إلى إصدار بيان، قالت فيه إن إصابة اللاعب الدولي السابق بفيروس كورونا لم تؤكد حتى الآن.

وأضاف أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتابع الحالة الصحية للكابتن أحمد راضي، وما زال متواصلا معه ومع الملاك الطبي المشرف على حالته في مستشفى ابن سينا".

ويأتي خبر دخول أسطورة المنتخب العراقي إلى المستشفى بعد أيام من وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، أثر إصابته بفيروس كورونا، بالرغم من صحته الجيدة قبل دخول المستشفى.

يذكر أن راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.