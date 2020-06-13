وقال سعد خلال تصريحات تليفزيونية: "إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ستعود الأنشطة الرياضية في الأندية".

وأضاف "وقتها سيعود النشاط الرياضي في مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

وبخصوص قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الأندية بداية من يوم 15 يونيو، شرح نادر سعد أن "فتح الأندية لسبب رئيسي وهو إجراء إصلاحات وصيانة وتعقيم وتجديد الاشتراكات الخاصة بالأعضاء".

وأوضح "ما سيحدث في الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجي في الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث أعداد إصابات كورونا كما نتوقع ونتمنى".

وسجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 41 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تعافي 11.108 حالة ووفاة 1422.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعات لمدة 3 أيام بداية من الثلاثاء المقبل مع رؤساء الأندية المصرية لحسم مصير مسابقة الدوري، كون نشاط كرة القدم في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة يليه المقاولون العرب بـ33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة ثم يأتي الزمالك بـ31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.