وأظهرت الفحوصات المخبرية إصابة المدرب هادي بفيروس كورونا، بعدما ظهرت عليه الأعراض، في 4 يونيو الحالي، ليتم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات وجرى وضعه بالحجر الصحي.

وقدمت الهيئة المكلفة للإشراف على مهام الاتحاد العراقي تعزية بوفاة المدرب الراحل إلى الوسط الرياضي. كما نعاه أيضا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وعدد كبير من الاندية العراقية.

يذكر أن هادي لعب في صفوف عدد كبير من الأندية العراقية العريقة، من بينها الكرخ والقوة الجوية والزوراء، حيث يعد الأخير أحد أشهر أندية العاصمة، وشارك بحصول الفريق على لقب الدوري أربع مرات، ليعتزل اللعب في نهاية التسعينيات ويتجه إلى عالم التدريب.

وعُرف الراحل مع شقيقه الدولي السابق حمزة هادي مدافع فريق القوة الجوية السابق بصلابتهما الدفاعية أثناء مشوارهما مع الفرق في مسابقة الدوري العراقي.

كما أشرف هادي على أندية عراقية أخرى من بينها كربلاء، والكهرباء، والطلبة، وزاخو، الذي تركه وعاد إليه في الموسم الماضي، لكن الفريق انسحب من البطولات المحلية، بسبب الأحداث التي شهدها العراق.

شغل هادي أيضا تدريب منتخب ناشئي أسود الرافدين الذي شارك في مونديال كأس العالم 2013 وأخيرا مع فريق زاخو الذي أشرف على تدريبه في أكثر من موسم قبل أن توافيه المنية بالإصابة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 في أروقة الوسط الرياضي العراقي بلغ 7 أشخاص من بينهم مساعد مدير وزارة الشباب فالح عودة، الذي توفي إثر معاناته المرض أوائل الشهر الجاري.