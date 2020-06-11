وانتشرت صورة صلاح داخل محطة للمحروقات في ليفربول، الأربعاء، أكد فيها مغردون أن صلاح تكفل بدفع فاتورة كل من تزود بالوقود في المحطة.

وظهر صلاح مرتديا ملابس التدريب الخاصة بليفربول، مع قفازات زرقاء ومعقم لليدين، وفقا للصورة المنتشرة على مواقع التواصل.

وحظيت لفتة صلاح الطيبة بإطراء معجبيه على مواقع التواصل، حيث قال أحدهم: "كيف يمكنني أن أحبه أكثر؟ إنه متواضع جدا"، بينما غرد آخر: "أحب الملك المصري".

ومن المقرر أن يعود صلاح وزملاؤه إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام، في أعقاب استئناف التدريبات قبل نحو أسبوعين بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وهناك فرصة كبيرة أمام صلاح ورفاقة في ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في إنجاز سيكون الأول منذ 30 عاما للـ"ريدز".