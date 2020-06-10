فقد كشفت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية أن وكيل أعمال مدافع الفريق الملكي الصلب وافق على تمديد تعاقد راموس في "سانتياغو بيرنابيو" لموسم واحد، في إطار سياسة النادي مع اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين.

وأعلنت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقد راموس (34 عاما) الجاري الذي ينتهي في صيف 2021، لينتهي بدلا من ذلك في صيف 2022.

وتعتمد إدارة النادي الملكي سياسة العقود قصيرة الأمد مع اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عاما.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد عام 2005 قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 27 مليون يورو، ويمتلك سجلا أسطوريا في الفريق الملكي قوامه 640 مباراة أحرز خلالها 92 هدفا.

وخاض راموس 170 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وكان من المنتظر أن يقود بطل العالم 2010 خلال كأس الأمم الأوروبية 2020، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويرجح أن يشهد مونديال 2022 آخر ظهور دولي لراموس، على أن يتوجه بعدها إلى دوري المحترفين الأميركي وفق توقعات "أس".