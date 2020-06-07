واقترب الفريق البافاري من حصد لقبه الثامن على التوالي في الدوري، لكن فلوريان فيرتس لاعب ليفركوزن (17 عاما) خطف الأضواء عندما أصبح أصغر لاعب يحرز هدفا في الدوري.

وهز لوكاس ألاريو الشباك بعد 10 دقائق إذ استغل ليفركوزن، الذي خاض المباراة بدون كاي هافرتس المصاب، أول فرصة له في المباراة.

لكن بايرن تعافى من البداية المفاجئة ووضع كينجسلي كومان الكرة في المرمى ليدرك التعادل من وضع انفراد في الدقيقة 28، قبل أن يحرز الفريق الضيف هدفين في 3 دقائق ليقلب المباراة لصالحه.

وأكمل ليون جوريتسكا هجمة رائعة في الدقيقة 42 ثم وضع سيرغ جنابري الكرة من فوق الحارس أوكاش هراديتسكي مع نهاية الشوط الأول.

وحول روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي البطولة تمريرة توماس مولر الحاسمة رقم 20 هذا الموسم بضربة رأس في المرمى.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 30 هدفا في الدوري، لكنه ما زال يتأخر بـ10 أهداف عن الرقم القياسي الذي حققه غيرد مولر في موسم 1971-1972.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي لبايرن في الدوري، لكن كانت هناك لمحة من السعادة لليفركوزن رغم الضربة المؤلمة لمسيرته نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووضع فيرتس لاعب منتخب ألمانيا للناشئين اسمه في كتب التاريخ بهدف مذهل في الدقيقة 89 في مرمى الحارس مانويل نوير ليصبح أصغر من يهز الشباك في الدوري بعمر 17 عاما و34 يوما.

ويتقدم بايرن بعشر نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف هيرتا برلين في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي رازن بال شبورت لايبزيغ ثالثا برصيد 60 نقطة بعدما اهتزت شباكه في الوقت بدل الضائع ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه بادربورن متذيل الترتيب، وبقي ليفركوزن في المركز الخامس وله 56 نقطة.