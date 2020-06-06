وأشار المصدر إلى أن الطرفين سيباشران محادثات بشأن التجديد خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون تمهيدية فقط في الوقت الحالي، إذ من المقرر أن يجري الجزء الأكبر من المفاوضات في الموسم المقبل.

وسيترأس مفاوضات النادي رئيسه جوسيب بارتوميو نفسه، إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار غراو، بينما يمثل ميسي والده خورخي، وهو وكيل أعماله أيضا.

ويتم أسطورة برشلونة 33 عاما في الرابع والعشرين من يونيو، لذلك يرجح أن يكون عقده المقبل هو الأخير في "كامب نو".

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021، علما أنه يملك بندا يسمح له بالرحيل مجانا مع نهاية الموسم بشرط إبلاغ الإدرة قبل انطلاق شهر يونيو.

ووقع "البرغوث" آخر عقد له مع برشلونة في 2017، ورغم وجود بعض المشاكل بين اللاعب والإدارة مؤخرا فإن رغبة ميسي الدائمة التي كشف عنها مرارا وتكرارا هي الاعتزال بقميص الـ"بلوغرانا".

ونجح ميسي خلال مسيرته المهنية التي استمرت 16 عاما في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق جوسيب غوارديولا عام 2009.