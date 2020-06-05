ورغم الفوز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لم تتفق الآراء على بيل بسبب افتقاره للالتزام وكثرة إصاباته.

وكان نجم المنتخب الويلزي قريبا من الانتقال إلى الدوري الصيني العام الماضي، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة.

وأبلغ جوناثان بارنت وكيل بيل، لهيئة الإذاعة البريطانية: "بيل يستمتع بأسلوب حياة رائع. لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد".

وأضاف: "العودة واللعب (في الدوري الإنجليزي الممتاز) غير ممكنة. لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي. إنه سعيد باللعب في مدريد".

ويستضيف ريال مدريد منافسه إيبار عند استئناف الدوري الإسباني في 14 يونيو الجاري، بعد 3 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن يبدو أن بيل خارج خطط المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.