وأذهل النجم الإنجليزي جايدن سانشو، الذي تتصارع أندية إنجلترا على التوقيع معه، جماهير عالم الكرة في العامين الماضيين، حتى تجاوز ميسي ورونالدو بأرقامه.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن سانشو تفوق على ميسي ورونالدو، عندما كانا بنفس سنه، 20 عاما.

ففي 94 مباراة خاضها سانشو مع فريقه بوروسيا دورتموند، سجل النجم الإنجليزي 34 هدفا، وحقق 43 تمريرة حاسمة، وهو لم يتجاوز الـ20 ربيعا.

أما صاحب الكرات الذهبية الست، ليونيل ميسي، فسجل 26 هدفا، بالإضافة لـ8 تمريرات حاسمة، في مبارياته الـ70 التي خاضها مع برشلونة حتى عمر الـ20 عاما.

أما رونالدو، فسجل 16 هدفا و16 تمريرة حاسمة، في مبارياته الـ107 التي خاضها بصفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بعمر الـ20.

وبالمجموع، سجل ميسي ورونالدو 66 هدفا وتمريرة حاسمة بعمر الـ20 عاما، بينما وصل سانشو لـ77 هدفا وتمريرة حاسمة بنفس العمر.

يذكر أن سانشو انتقل لصفوف دورتموند عام 2017، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 8 ملايين يورو فقط، بينما ارتفعت قيمته السوقية منذ وقتها كثيرا، حتى تجاوزت الـ100 مليون يورو.