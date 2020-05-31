ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، متقدما بعشر نقاط على بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه، الذي يحل ضيفا على بادربورن، متذيل الترتيب، الأحد.

وأنهى ليفاندوفسكي صيامه عن التسجيل أمام فورتونا، صاحب المركز الـ16، عندما منح بايرن التقدم 3-صفر في الشوط الأول بعد ثنائية ماتياس يورغنسن بالخطأ في مرماه، والفرنسي بنجامين بافارد.

ويعني هذا أن المهاجم البولندي هز شباك جميع فرق الدوري الألماني أخيرا، بعدما فشل في التسجيل في 5 مواجهات سابقة ضد فورتونا مع بايرن، أو فريقه السابق دورتموند.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 43 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، ليعادل رقمه الشخصي الذي حققه في موسم 2016-2017.

وجعل المهاجم البولندي النتيجة 4-صفر في بداية الشوط الثاني بلمسة بكعب القدم من تمريرة عرضية منخفضة.

وأكمل ألفونسو ديفيز الخماسية في الدقيقة 52.

وبقي فورتونا في المركز 16 المؤهل لملحق البقاء برصيد 27 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن ماينتس، ومتقدما بنقطتين على فيردر بريمن، الذي يملك مباراة مؤجلة.