وانتشرت لقطات تتويج سالزبورغ بلقب كأس النمسا، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، في مراسم وصفها الكثيرون "بالكئيبة".

وحقق ريد بول سالزبورغ لقب كأس النمسا، بانتصاره العريض على أوستريا لوستينو، بنتيجة 5-0، مساء الجمعة، في أول مباراة في النمسا منذ توقف منافسات كرة القدم.

وطبق المسؤولون إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التتويج، فتفرق اللاعبون على المنصة، بينما توجه قائد الفريق لاستلام كأس البطولة.

ووقف عناصر الفريق داخل دوائر بيضاء، رسمت على المنصة، ولم يسمح لأي منهم بالاحتفال خارجها، في منظر "غريب" جدا.

وتبادل اللاعبون رفع الكأس الذهبية، بينما قفزوا واحتفلوا، كل منهم داخل دائرته.

ورسم احتفال سالزبورغ طريقة الاحتفال الكئيبة التي سنشهدها في الأسبايع المقبلة، عندما يتم تتويج أبطال الدوريات الأوروبية.

وتبادر للأذهان نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يترقب جمهوره احتفاله بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بعد غياب دام 30 عاما.

ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كانت البطولات الأوروبية الأخرى، ستتبع طريقة الاحتفال النمساوية، ولكنها بالتأكيد أعطت للجميع فكرة "مزعجة"، عن ظاهرة جديدة سيسلبها فيروس كورونا من كرة القدم.