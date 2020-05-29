ويرتبط قائد مان سيتي السابق بعقد "لاعب-مدرب" مع أندرلخت حتى العام 2022، بعدما ترك إنجلترا في الموسم الماضي، بعدما أمضى 11 عاما في ملعب الاتحاد.

وأشارت التقارير الى أن كومباني (34 عاما) لم يخف رغبته بتولي مهام المدير الفني لسيتي في المستقبل، لكنه يرغب حاليا بالبقاء مع أندرلخت.

وأنهى أندرلخت ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثامن، وهو الأسوأ له بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم بسبب كوفيد-19 قبل مرحلة من انطلاق الأدوار الفاصلة "بلاي اوف".

ويبحث غوارديولا عن مساعد بعد رحيل موطنه ميكل أرتيتا لتولي مهام تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

ويعتبر كومباني أحد أهم اللاعبين في تاريخ سيتي بعدما حقق معه لقب الدوري أربع مرات، الكأس مرتين ولقب كأس الرابطة في أربع مناسبات.

وعين أندرلخت الخميس ووتر فاندهوت رئيسا له خلفا لمارك كوك، بسبب المشاكل المادية التي يواجهها النادي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.