وأفادت شركة "وليامس غراند بري القابضة" إنها تدرس خيارات عدة لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، تشمل البيع الكامل، أو السماح بدخول مستثمرين جدد في الفريق الذي أسسه فرانك وليامس، ويعد من الأبرز في تاريخ بطولة العالم للفئة الأولى.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن مجلس إدارتها "يعتقد ان إعادة التقييم الاستراتيجية والبيع الرسمي هو الأمر الصحي والمتعقل للقيام به من أجل النظر في خيارات شاملة ووضع مصلحة فريق الفورمولا-1، في أفضل وضع ممكن من أجل المستقبل".

وأوضحت أن من الخيارات التي تقوم بدراستها، السماح بدخول مستثمر بحصة أقل، أو استثمار بحصة غالبية "بما يشمل بيع الشركة بالكامل".

وعلى رغم الصعوبات التي تواجهها، لا تزال الشركة قادرة على خوض منافسات البطولة التي لم ينطلق موسمها لعام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة فك التعاقد مع راعيها الأساسي "روك درينكس". وكشفت وليامس عن تسجيل خسائر تشغيلية للعام الماضي كبيرة.

ويعد وليامس من أبرز الوجوه في عالم الفئة الأولى للفورمولا ون، وصنع فريقا فرض هيمنته على السباقات لأعوام طويلة لاسيما في تسعينات القرن الماضي.

وحقق الفريق 16 لقبا في بطولة العالم، تسعة منها للصانعين وسبعة للسائقين، آخرها في العام 1997 مع الكندي جاك فيلنوف، بحسب التعريف المدرج على موقعه الإلكتروني.

وعرف الفريق خلال مسيرته في بطولة العالم، بعض أبرز الأسماء في رياضة السيارات، مثل البريطاني نايجل مانسل، الفرنسي ألان بروست، البرازيلي نلسون بيكيت، ومواطنه إيرتون سينا الذي لقي حتفه في الأول من مايو 1994 في حادث مروع على حلبة إيمولا في سان مارينو، وهو على متن السيارة الزرقاء لفريق وليامس.