وعقد سبادافورا اجتماعا مع السلطات الكروية الإيطالية بالفيديو بعد الموافقة على بروتوكول طبي للمباريات في وقت سابق، الخميس.

وقال: "الاجتماع كان مفيدا جدا. الآن، إيطاليا سوف تبدأ مرة أخرى ومن السليم أن تبدأ كرة القدم مرة أخرى أيضا".

وأضاف "إذا تغير المنحنى وتوقف الدوري مرة أخرى، فقد أكد لي اتحاد كرة القدم الإيطالي أن هناك خطة ب - التصفيات - وكذلك خطة ج - تترك الترتيب كما هي".

يذكر أنه تم تعليق الدوري الإيطالي منذ 9 مارس، عندما أمرت الحكومة بإغلاق البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

واتفقت فرق الدوري العشرين في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف المنافسة في 13 يونيو في ملاعب خالية من الجمهور.

ولكن، بعد صدور مرسوم حكومي بعد ذلك بأيام يحظر الرياضة حتى 14 يونيو، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسرعة أنه سيلتزم بالقرار، غير أنه كان يأمل في الحصول على إعفاء خاص.

وقال سبادافورا "الدوري سوف يستأنف في 20 يونيو. ثم هناك إمكانية أن تلعب نصف نهائي كأس إيطاليا والنهائي في 13 و17 يونيو".

وهناك 12 جولة متبقية في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 4 مباريات تم تأجيلها من الجولة 25.

يوفنتوس، الذي يتصدر الترتيب على أمل الحصول على لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي، يتقدم بنقطة واحدة على لاتسيو الذي يحتل المرتبة الثانية، ويأتي إنتر ميلانو في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، لكنه لعب مباراة أقل.