وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه "أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال الاتحادر المصري لكرة القدم إن سعد أصيب في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن".

ومن المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه تم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.