وأضاف النادي في بيان: "عائلة أستون فيلا يحزنها إعلان أن رون سميث توفي عند عمر 79 عاما".

وأوضح النادي المنتمي لمدينة برمنغهام: "رون الذي كان يعيش في دار رعاية بعد إصابته بمرض الخرف قبل 6 أعوام، أصيب بفيروس كورونا منذ 4 أسابيع، وبعد فترة قصيرة في المستشفى توفي بحضور عائلته".

وسجلت المملكة المتحدة 267 ألف إصابة بمرض "كوفيد 19"، بالإضافة إلى وفاة 37460 شخصا.

وفي شهر أبريل الماضي، توفيت والدة جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن عمر 82 عاما في برشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.