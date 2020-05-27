وكان دوري كرة السلة للمحترفين أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تعلق الموسم في 11 مارس، بعدما تبين إصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد 19"، ثم أعلنت الدوريات الأخرى في اليوم التالي الأمر ذاته.

وبعد شهرين ونصف من التوقف، أكدت رابطة دوري الهوكي رسميا أنها ستستأنف الموسم، مع الانتقال مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، ورفع عدد الفرق المشاركة في هذه الأدوار إلى 24، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مدينتين.

وفي فيديو نشر الثلاثاء، أكد مفوض رابطة "إن إتش إل" غاري بتمان استئناف البطولة، لكن "على المشجعين الانتظار بعض الشيء لمعرفة موعد ومكان العودة بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات".

وقال بتمان إن 10 مدن مرشحة لاستضافة الأدوار الإقصائية، بينها 7 أميركية هي شيكاغو وكولومبوس ودالاس ولوس أنجلوس ولاس فيغاس ومينيابوليس وبيتسبرغ، إضافة الى 3 كندية هي تورونتو وفانكوفر وإدمونتون (يشارك 7 أندية كندية في البطولة من أصل 31).

وكشف بتمان أن رابطة الدوري وضعت قائمة طويلة من المدن المرشحة من أجل الحفاظ على مرونة الجدول الزمني، موضحا: "لم نرد أن نجد أنفسنا محجوزين. لا نريد أن نذهب إلى مكان يوجد فيه الكثير من مرض كوفيد 19، أو لا نريد الذهاب إلى مكان لا يمكننا فيه إجراء الاختبار الذي نحن بحاجة إليه" من أجل التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد: "ستكون هناك اختبارات مكثفة. يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع دون عرقلة الاحتياجات المحلية".