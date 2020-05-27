وتراجع ليفركوزن مركزا واحدا إلى الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بينما استمر فولفسبورغ سادسا برصيد 42 نقطة، وفي طريقه للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وضع بونغراشيتش الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 43 بعد أن قابل ركلة حرة من جهة اليمين في الشباك، حيث سيطر فولفسبورغ على الشوط الأول.

وأنقذ حارس ليفركوزن فرصتين بعد الاستراحة لكنه بدا بلا حول أول قوة بعد أن جعل أرنولد وريناتو شتيفن النتيجة 3-صفر.

وأكمل بونغراشيتش رباعية فريقه بضربة رأس.

وسجل البديل يوليان بومغارتلينغر هدف العزاء الوحيد للفريق، صاحب الضيافة، من مسافة قريبة.

وبات الدوري الألماني أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها قبل عشرة أيام، وذلك عقب توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تقام المباريات من دون جماهير لتقليل خطر العدوى.