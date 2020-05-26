وبحسب إحصاءات نشرتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، فإن النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، أضحى يسير بخطى متسارعة ليصبح ظاهرة "خارقة" جديدة في كرة القدم، بالأرقام.

وبات هالاند يتفوق على ميسي ورونالدو، فحتى ظهوره الأخير بالدوري الألماني في مباراة فريقه "الجراد الأصفر" ضد فولفسبورغ، خاض هالاند 106 مباراة، وبعمر 19 عاما و10 أشهر ويومين احتفى الشاب الأشقر بالهدف رقم 62 في مسيرته.

لكن من أجل الوصول إلى الهدف رقم 62، احتاج ميسي إلى 132 مباراة، بينما لزم رونالدو خوض 233 لقاء.

كذلك تصب المقارنة العمرية في مصلحة هالاند، وبفارق كبير.

ففي عمر 19 عاما و10 أشهر، كان ميسي قد سجل 20 هدفا فقط في 63 مباراة، مقابل 12 هدفا من 87 لقاء لرونالدو.

وبمقارنة المعدل التهديفي في المباراة الواحدة لدى بلوغ 19 عاما و10 أشهر، يصل هالاند إلى 0.58 هدفا في المباراة، مقابل 0.31 هدفا لميسي و0.13 هدفا لرونالدو.

ووفق "أس"، فإن ريال مدريد يعي جيدا الصفات التهديفية الفذة التي يمتلكها هالاند، مما يجعله يراقب الموهبة النرويجية عن كثب ويسعى للحصول على توقيعه في صيف 2022.

وذكرت الصحيفة أن هناك اتفاقا شفهيا بين بوروسيا دورتموند والإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، ليسهل عملية رحيله عن ألمانيا، وفي الغالب إلى "سانتياغو بيرنابيو".