وذكر النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شعر النادي بالحزن الشديد إثر علمه بالوفاة المفاجئة للاعب فريق الشباب السابق جوزيف بواسي"، وتقدم النادي بالعزاء والمواساة لكل المقربين من اللاعب السابق.



وذكر موقع فوتبول إيتاليا أن اللاعب فارق الحياة يوم الأحد الماضي، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

وكان بواسي قد انضم إلى روما عام 2017، لكنه لم يحظ بفرص كبيرة للمشاركة ليرحل على سبيل الإعارة إلى نادي فيتشنزا ثم ينتقل بعدها لفريق يونفيرستا كلوج الروماني.

وتدرب الكاميروني بواسى تدرب أكثر من مرة مع الفريق الأول فى روما، وشارك فى 11 مباراة مع فريق الشباب فى النادي الإيطالي.