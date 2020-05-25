وسيخضع إبراهيموفيتش للفحوص الطبية الثلاثاء لتحديد مدى شدة الإصابة، وسط مخاوف أن يكون النجم السويدي قد تعرض للإصابة في "وتر أكيلس" أو ما يسمى دارجا "بعقب أخيل".

وكان قد انضم إبراهيموفيتش، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، لميلان في ديسمبر الماضي في عقد لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد لموسم جديد.

وخلال فترة الإغلاق الذي فرض على إيطاليا، كان إبراهيموفيتش يتدرب مع نادي هامرباي السويدي الذي يمتلك حصة من أسهمه، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وسجل إبراهيموفيتش ثلاثة أهداف في ثمان مباريات في دوري الدرجة الأولى في هذا الموسم مع ميلان الذي سبق للاعب الدفاع عن ألوانه خلال الفترة ما بين 2010 وحتى عام 2012.

جدير بالذكر أنه تم تعليق دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ويتوقع أن يتم استئنافه في الثالث عشر من يونيو المقبل إذا وافقت الحكومة.