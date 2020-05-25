وأكد وزير الرياضة البريطاني، نايغل هادليستون، أن هذه الخطوة التي تعتبر المرحلة الأخيرة لعودة تدريبات الرياضيين أصحاب المستوى العالي، تهدف إلى الحد من خطر التعرض للإصابات وحماية صحة وسلامة جميع الأشخاص المعنيين.

وأضاف أن الحكومة "تعمل على استئناف الرياضة الاحترافية خلف الأبواب المغلقة بمجرد أن يكون بإمكانها القيام بذلك بأمان"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان رئيس رابطة الدوري ريتشارد ماسترز قد كشف عن ثقة الرابطة الكاملة ورغبتها في استئناف منافسات بطولة "البريميرليغ" الشهر المقبل، كما هو مخطط لها، بعدما توقفت في مارس الماضي، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح ماسترز أن تلك الثقة باستئناف البطولة زادت بعدما حازت على إعجاب كثيرين، وتحمس لها جماهير كرة القدم في الدول المختلفة.

وما يهدد عودة "البريميرليغ" المرتقبة في يونيو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأندية الإنجليزية، بعد تسجيل 8 إصابات في عدد من الأندية.

وعادت الأندية إلى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 أو 19 يونيو.

جدير بالذكر أن 9 مراحل قد تبقت من أصل 38 في منافسات "البريميرليغ"، حيث يحتل نادي ليفربول صدارة الترتيب بفارق 25 نقطة ومباراة أكثر عن الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي.