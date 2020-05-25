وأشار موقع "لو 10 سبورت دوت كوم" إلى أن أرسنال فتح قنوات اتصال مع وكيل أعمال كوتينيو، كيا غورباتشيان، لضمه إلى صفوف النادي هذا الصيف.

وتشير تقارير إلى أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال من معجبي كوتينيو الذي يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم أو جناح أيسر متقدم.

وصعد نجم كوتينيو في هذين المركزين، حينما كان يلعب في كتيبة الألماني يورغن كلوب التي قضى بها أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الفترة التي دافع فيها عن قميص ليفربول، سجل كوتينيو 41 هدفا في 152 مباراة، وبرز كواحد من أكثر المواهب الهجومية المؤثرة في أوروبا.

وانتقل كوتينو من برشلونة إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن بطل الدوري الألماني الممتاز، لا يرغب على ما يبدو في تفعيل بند الشراء المتضمن في عقد اللاعب، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويعني هذا أن كوتينيو سيعود إلى برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث لن يحتل مكانا أساسيا على الأرجح في تشكيلة الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للبلوغرانا.