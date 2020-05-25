ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات مع شركة والت ديزني الأميركية، لاستكمال منافسات الدوري، نهاية شهر يوليو المقبل.

وتتضمن الخطة إقامة المباريات المتبقية من الدوري، في مكان واحد، وهو مجمع "إي إس بي أن" الرياضي، والذي يقع داخل منتجعات ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقال المتحدث باسم "إن بي أيه"، مايك باس في بيان: "أولويتنا هي صحة وسلامة كل الفرق واللاعبين، نحن نعمل مع خبراء صحة ومسؤولين حكوميين للتأكد من وضع إجراءات صارمة لإعادة المباريات".

وتوقفت منافسات دوري "إن بي أيه" في منتصف مارس، مع تبقي 5 أسابيع على منافسات الدور الأول، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية الحاسمة، والتي تستمر في العادة لشهرين تقريبا.

ويشمل المنتجع الرياضي 3 صالات للعب كرة السلة، وفنادق ومرافق رياضية أخرى، ستكون ملائمة لحجر اللاعبين طوال فترة المنافسات المتبقية، وإقامة جميع المباريات في موقع واحد.

ومن المتوقع أن تعمل الرابطة على تقصير عدد المباريات المتبقية، في حال قرار استكمال الدوري.

يذكر أن عدد من لاعبي كرة السلة بالدوري، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم النجم كيفن دورانت، لاعب بروكلين نيتس.