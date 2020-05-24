ويأتي ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من منتصف يونيو، وهو الموعد التقريبي الذي تأمل الرابطة في أن تتمكن عنده من استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ منتصف مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

وأوضحت الرابطة في بيان ليل السبت أن 996 من لاعبي وأفراد الفرق خضعوا في 19 مايو و21 و22 منه لفحوص كشف "كوفيد-19".

وتابعت "من بين هذه الفحوص، جاءت نتيجتان إيجابيتان من ناديين مختلفين" لم تكشف لمن تعودان، مشيرة إلى أن الشخصين المعنيين "سيبقيان في حجر طوعي لفترة سبعة أيام"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت الرابطة قد قالت هذا الأسبوع، إنها أجرت 748 فحصا يومي 17 و18 مايو، جاءت نتيجة ست منها إيجابية، وذلك في ثلاثة من الأندية العشرين في الدوري الممتاز.

وأوضحت الرابطة في بيانها الجديد أن الحالات الست التي سجلت في جولة الفحوص الأولى "غير مدرجة في أرقام 19-22 مايو، لأنهم (المصابون) لا يزالون خلال فترة العزل لسبعة أيام".

وأكدت الرابطة أنها تنشر الأرقام "لغرض صدقية المنافسة والشفافية ولن يتم توفير أي تفاصيل عن الأندية أو الأفراد من قبل الرابطة، والنتائج سيتم إعلانها بعد كل جولة فحوص".

وكان الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز قد أعرب هذا الأسبوع عن ثقته بالتمكن من استئناف اللعب خلف أبواب مؤصدة بوجه المشجعين، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وعادت الأندية الإنجليزية في مطلع الأسبوع الحالي إلى التمارين في مجموعات صغيرة، مع احترام بروتوكول صحي صارم وقيود التباعد الاجتماعي.

وتأمل الرابطة في استكمال المنافسات اعتبارا من منتصف يونيو، وهي تخوض في نقاشات متواصلة مع الأندية والمعنيين من أجل رسم صورة ما تبقى من موسم 2019-2020، بعدما نالت الضوء الأخضر الحكومي للعودة إلى الملاعب بدءا من أول الشهر المقبل.

وتتبقى تسع مراحل (من أصل 38) في البريميرليغ، ويتصدر ليفربول ترتيبه بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي.