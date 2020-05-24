واعتقد بايرن أنه حسم المواجهة بعدما تقدم 3-صفر أمام مدرجات خالية باستاد أليانتس أرينا.

واستغل المدافع مارتن هينترغر هفوتين في دفاع بايرن ليحرز هدفين في ثلاث دقائق ويعيد فريقه للمباراة.

لكن الفريق الضيف اهتزت شباكه بهدفين سريعين إذ استفاد ألفونسو ديفيز من خطأ دفاعي عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يهز هينترغر شباكه بالخطأ في الدقيقة 74.

ويملك بايرن، الذي حضر لاعبه السابق فرانتس بيكنباور المباراة في المدرجات في ظهور علني نادر، 61 نقطة ويحل ضيفا يوم الثلاثاء على دورتموند الذي تغلب 2-صفر على مستضيفه فولفسبورج في وقت سابق من اليوم.

وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي بدون حضور جماهير بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت أول مباراة يخوضها بايرن على أرضه بدون جماهير لكن حامل اللقب لم يتأثر وصنع مولر الهدف الأول ليرفع رصيده إلى 17 تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم قبل أن يضيف الهدف الثاني.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي، الذي يسعى لكسر الرقم القياسي لجيرد مولر البالغ 40 هدفا في موسم 1971-1972، هدفه 27 بعد لحظات من بداية الشوط الثاني ثم هز هينترجر الشباك مرتين.

لكن بايرن حافظ على هدوئه ليحقق الفوز 12 في آخر 13 مباراة ويواصل طريقه نحو اللقب الثامن على التوالي في الدوري.

وظهر دورتموند بعيدا عن مستواه لكنه انتصر 2-صفر على فولفسبورغ ويأمل في تعافي المدافع ماتس هوملز من إصابة في الكعب أجبرته على الخروج بين الشوطين.