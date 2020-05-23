وكشف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن عودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس.

وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور، اعتبارا من 12 يونيو.

وكغيرها من الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، توقفت بطولة الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، واحدة من أكثر بلدان العالم تضررا من الوباء.