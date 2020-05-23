وفوجئ المارة بجوار مقر نادي الزمالك في حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، الجمعة، باللافتة التي كتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي.. بالبطولات والإنجازات لا بالمحسوبية والمجاملات"، وأرفقها بشعاري النادي الأبيض والكاف.

وتأتي الخطوة تزامنا مع مرور 20 عاما على تتويج الاتحاد الإفريقي للأهلي المصري، عدو الزمالك اللدود، ناديا للقرن العشرين في القارة.

وأثارت طريقة احتساب "نادي القرن الإفريقي" التي أسفرت عن وضع الأهلي في المرتبة الأولى والزمالك ثانيا، جدلا كبيرا قبل 20 عاما، قبل أن يتجدد الجدل مؤخرا في ذكرى تتويج النادي الأحمر.

ويطالب جماهير الزمالك باحتساب عدد الألقاب القارية لتحديد نادي القرن، فيما يرى أنصار الأهلي أن الحساب بالنقاط، وهي الطريقة التي اعتمدت بالفعل، هي الأكثر عدلا.

إلا أن لافتة الزمالك الجديدة التي تشير إلى أنه "نادي القرن الحقيقي" في إفريقيا، أدخلته مشكلة مع الاتحاد القاري.

وكشف مصدر من داخل الكاف لموقع "مصراوي"، أن "ما أقدم عليه الزمالك سيعرضه من دون شك للمساءلة القانونية، بعد استخدام شعار الاتحاد الإفريقي" في اللافتة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه: "لوائح الكاف واضحة، إذا استخدم شعار الاتحاد من جانب أي هيئة أو شخص، فإن ذلك يعرضه لمساءلة قانوينة".

وختم: "العلامة التجارية للكاف مسجلة كعلامة تجارية حول العالم، وأي انتهاك يعرض مرتكبه للمساءلة. هناك شق قضائي وإذا كان مرتكب المخالفة له علاقة بالكاف مثل نادي الزمالك فإنه سيكون هناك عقوبة مالية من جانب اللجان الداخلية للاتحاد".

ولم يشر المصدر إلى ما إذا كان الكاف يرى عبارة "لا بالمحسوبية والمجاملات" تشكيكا في نزاهة الكاف.