ففي مع مقابلة مع صحيفة "موندو ديبوتفو" الإسبانية، قال أسطورة برشلونة الإسباني: "سنرى، سنرى"، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان قادرا على مواصلة اللعب حتى سن الأربعين.

ويتمم ميسي عامه الثالث والثلاثين في 24 يونيو المقبل، ويأمل كثيرون أن يكون الدوري الإسباني قد تم استئنافه بهذا التاريخ، بعد أسابيع من توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ميسي في المقابلة: "صحيح أنني لم أعد اسجل أهدافا أكثر كما في السابق، لكن أشعر أنني في أفضل حال، ولياقتي ممتازة".

وبشأن توقف الدوري الإسباني وإمكانية استئنافه قريبا، أجاب "البرغوث": "الدوري هذا الموسم لم يكن منتظما، ونحن خسرنا الكثير من النقاط، ويمكن أن نخسر النقاط على أرضنا كما حدث مع ريال مدريد عندما خسر من سيلتا فيغو على أرضه، ولا يزال لدينا مباريات صعبة فيما تبقى من جولات، وأثبتت الوقائع أن الدوري لم يعد يحسم في مباريات الكلاسيكو".

ويتصدر الفريق الكتالوني الدوري الإسباني بـ58 نقطة مقابل 56 لملاحقه ريال مدريد، علما أن البطولة توقفت بعد 27 مرحلة.

وبشأن بطولة دوري أبطال أوروبا التي يبحث ميسي عن لقب جديد فيها، قال: " إذا أردنا الفوز باللقب علينا أن نطور من أنفسنا، ولدينا عمل كثير لتحقيق ذلك".

وقال الساحر الأرجنتيني إنه "لا يملك تفسيرا لما حدث لهم في آخر نسختين أمام روما الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي"، بعد أن كان برشلونة متقدما بنتيجة كبيرة ذهابا قبل أن يتعرض لانتكاسة إيابا، سواء في العاصمة الإيطالية أو على معلب "أنفليد".

وتابع ميسي: "كان يكفنيا هدف واحد لكي نتجاوز عقبة ليفربول، لكننا لم نفعل ذلك".

وفيما إذا فؤجى بفوز أتلتيكو مدريد الإسباني على ليفربول، وإقصاء البطل من دوري أبطال أوروبا، أوضح ميسي: "لم يدهشني ذلك، فأتلتيكو فريق قوي وقادر على المنافسة".

كما تحدث ميسي عن المرشحين للفوز باللقب الأوروبي في حال استئناف المسابقة، قائلا: "جميع القرق المشاركة قوية والمنافسة بينهم حادة للغاية، فباريس سان جرمان الفرنسي تأهل رغم أنه خسر مباراة الذهاب أمام بوروسيا دتمورند الألماني، وكذلك أتلتيكو تأهل، لكني أعتقد أن أقوى الفرق في الوقت الحالي هي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وليفربول".